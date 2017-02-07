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Торнадо прокатились по Луизиане: в штате объявлен режим ЧП
08.02.2017 08:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Губернатор американского штата Луизиана Джон Белл Эдвардс объявил режим ЧП в связи с обрушившимися на регион мощными торнадо.
© Sputnik Алексей Мальгавко
В заявлении, которое опубликовано на сайте главы штата, говорится, что власти напряженно работают, чтобы каждый пострадавший от природного катаклизма смог получить необходимую помощь как можно скорее.
Накануне в Луизиане было зарегистрировано как минимум три мощных торнадо — к востоку от Нового Орлеана и возле городов Доналдосвилл и Киллиан. В результате разгула стихии многие здания получили повреждения, а обрыв линий электропередач оставил без света около десяти тысяч домов.
Американские СМИ передают, что в зоне риска из-за непогоды остаются около трех миллионов жителей Луизианы, а также соседние Миссисипи и Алабама.
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Более десяти тысяч домов жителей штата остались без света, власти заявили о том, что пытаются оказать потерпевшим максимальную помощь.
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