МИНСК, 8 фев — Sputnik. Губернатор американского штата Луизиана Джон Белл Эдвардс объявил режим ЧП в связи с обрушившимися на регион мощными торнадо.

В заявлении, которое опубликовано на сайте главы штата, говорится, что власти напряженно работают, чтобы каждый пострадавший от природного катаклизма смог получить необходимую помощь как можно скорее.

Накануне в Луизиане было зарегистрировано как минимум три мощных торнадо — к востоку от Нового Орлеана и возле городов Доналдосвилл и Киллиан. В результате разгула стихии многие здания получили повреждения, а обрыв линий электропередач оставил без света около десяти тысяч домов.

Американские СМИ передают, что в зоне риска из-за непогоды остаются около трех миллионов жителей Луизианы, а также соседние Миссисипи и Алабама.