МИНСК, 8 фев — Sputnik. Специалисты выясняют причины пожара, который произошел на территории птицефабрики ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", сообщили в МЧС.

Накануне спасателям поступило сообщение о пожаре в кирпичном здании птичника на территории птицефабрики агрокомбината "Дзержинский" в деревне Станьково Дзержинского района Минской области.

"В результате пожара из находившихся в здании 8000 голов птицы погибли 700 кур, уничтожены 100 квадратных метров конвейерной ленты и 50 квадратных метров шиферной кровли", — сообщили Sputnik в среду в Минском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что горело здание, 2006 года постройки. Причина пожара устанавливается.