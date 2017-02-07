|
Пожар в птичнике агрокомбината "Дзержинский": сотни птиц погибли
08.02.2017 09:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Специалисты выясняют причины пожара, который произошел на территории птицефабрики ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", сообщили в МЧС.
Накануне спасателям поступило сообщение о пожаре в кирпичном здании птичника на территории птицефабрики агрокомбината "Дзержинский" в деревне Станьково Дзержинского района Минской области.
"В результате пожара из находившихся в здании 8000 голов птицы погибли 700 кур, уничтожены 100 квадратных метров конвейерной ленты и 50 квадратных метров шиферной кровли", — сообщили Sputnik в среду в Минском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отметили, что горело здание, 2006 года постройки. Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты устанавливают причины пожара в птичнике, назначен ряд экспертиз.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии