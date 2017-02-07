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Полиция идентифицировала стрелявшего в минчанина на заправке в США
08.02.2017 09:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Полиция штата Джорджия идентифицировала человека, который подозревается в убийстве гражданина Беларуси Виталия Мялика на заправке в штате Джорджия, передает местный телеканал FOX5.
Подозреваемым является 19-летний Николас Янг, поиски его ведутся. По информации телеканала, молодому человеку будет предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов ведут поиск еще одного подозреваемого.
Гражданин Беларуси Виталий Мялик был убит выстрелом из ружья на АЗС в городе Норкросс. Следствие выяснило, что у белоруса случился конфликт с одним из посетителей заправки. У белоруса остались супруга и двое детей.
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. Полиция штата Джорджия идентифицировала человека, который подозревается в убийстве гражданина Беларуси Виталия Мялика на заправке в штате...
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