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Полиция идентифицировала стрелявшего в минчанина на заправке в США

08.02.2017 09:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. Полиция штата Джорджия идентифицировала человека, который подозревается в убийстве гражданина Беларуси Виталия Мялика на заправке в штате Джорджия, передает местный телеканал FOX5.

Подозреваемым является 19-летний Николас Янг, поиски его ведутся. По информации телеканала, молодому человеку будет предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов ведут поиск еще одного подозреваемого.

Гражданин Беларуси Виталий Мялик был убит выстрелом из ружья на АЗС в городе Норкросс. Следствие выяснило, что у белоруса случился конфликт с одним из посетителей заправки. У белоруса остались супруга и двое детей.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. Полиция штата Джорджия идентифицировала человека, который подозревается в убийстве гражданина Беларуси Виталия Мялика на заправке в штате...

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