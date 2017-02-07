МИНСК, 8 фев — Sputnik. Полиция штата Джорджия идентифицировала человека, который подозревается в убийстве гражданина Беларуси Виталия Мялика на заправке в штате Джорджия, передает местный телеканал FOX5.

Подозреваемым является 19-летний Николас Янг, поиски его ведутся. По информации телеканала, молодому человеку будет предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов ведут поиск еще одного подозреваемого.

Гражданин Беларуси Виталий Мялик был убит выстрелом из ружья на АЗС в городе Норкросс. Следствие выяснило, что у белоруса случился конфликт с одним из посетителей заправки. У белоруса остались супруга и двое детей.