|
Ранее судимый ученик механика разбил переданный для ремонта Peugeot
08.02.2017 11:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Сотрудники милиции задержали 23-летнего жителя Минска за угон автомобиля, переданного для ремонта в СТО, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.
Бресте" title="ДТП с участием троллейбуса в Бресте" class="">
По информации правоохранительных органов, молодой человек, работавший учеником работника шиномонтажа на одной из столичных СТО, проник в кабинет директора и похитил ключи для Peugeot 206, переданного в ремонт. Угнав автомобиль, он вечером поехал кататься со своей девушкой.
Позже в милицию поступила информация о ДТП, виновник которого оставил машину и скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что в сводке об аварии фигурирует все тот же "Пежо", а за рулем находился ученик сервисмена. Выяснилось, что он ранее был судим за хулиганство.
В ГУВД уточнили, что в дорожном инциденте пострадали пять автомобилей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 214 Уголовного кодекса Беларуси, а также составлены административные протоколы за нарушение ПДД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек похитил ключи от машины со стола директора СТО и поехал кататься с девушкой, а затем попал в аварию.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии