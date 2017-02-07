МИНСК, 8 фев — Sputnik. Сотрудники милиции задержали 23-летнего жителя Минска за угон автомобиля, переданного для ремонта в СТО, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

По информации правоохранительных органов, молодой человек, работавший учеником работника шиномонтажа на одной из столичных СТО, проник в кабинет директора и похитил ключи для Peugeot 206, переданного в ремонт. Угнав автомобиль, он вечером поехал кататься со своей девушкой.

Позже в милицию поступила информация о ДТП, виновник которого оставил машину и скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что в сводке об аварии фигурирует все тот же "Пежо", а за рулем находился ученик сервисмена. Выяснилось, что он ранее был судим за хулиганство.

В ГУВД уточнили, что в дорожном инциденте пострадали пять автомобилей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 214 Уголовного кодекса Беларуси, а также составлены административные протоколы за нарушение ПДД.