МИНСК, 8 фев — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли серию краж аккумуляторов из автобусов и грузовых автомобилей, сообщили Sputnik в среду у УВД Миноблисполкома.

31-летнего жителя деревни Сеница Минского района и 25-летнего минчанина задержали "по горячим следам" — в багажнике автомобиля Citroen, в котором передвигались злоумышленники, было обнаружено восемь аккумуляторных батарей, снятых с автомобилей МАЗ и автобуса Neoplan в Дзержинском районе.

В ходе следствия выяснилось, что задержанные занимаются противоправной деятельностью как минимум с конца прошлого года, и за это время они успели снять 100 аккумуляторов с грузовой и сельскохозяйственной техники.

В УВД отметили, что фигуранты дела, учитывая то, что один из них уже был судим за аналогичное преступление, пользовались "услугами" посредника при отправке украденных аккумуляторов в пункты приема цветных металлов. Однако уже при последней "ходке" за злоумышленниками следили правоохранители.

По информации правоохранительных органов, за два месяца мужчины успели отметиться в Минском, Смолевичском, Логойском, Дзержинском и других районах Минской области.