МИНСК, 8 фев — Sputnik. Управление Следственного комитета по Гомельской области ищет свидетелей ДТП, которое произошло рано утром 27 января 2017 года примерно на 121 километре автодороги Октябрьский — Паричи — Речица.

"Следственным управлением УСК по Гомельской области в рамках расследования уголовного дела по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь, устанавливаются очевидцы ДТП, совершенного в Речицком районе", — сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия: оба водителя и пассажир автомобиля Mazda. Еще одна пассажирка японской машины получила телесные повреждения.

Сотрудники следственного управления обращаются к гражданам, ставшим очевидцами дорожно-транспортного происшествия, с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: (80232) 29-15-07, (8044) 741-05-49.