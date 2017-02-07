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"Зачистка" Гиви: в Донецке погиб командир батальона ДНР "Сомали"

08.02.2017 13:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев – Sputnik. Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых (Гиви) погиб в Донецке в результате теракта, заявило среду Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Зачистка" Гиви: в Донецке погиб командир батальона ДНР "Сомали"
© Sputnik Геннадий Дубовой
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В ДНР гибель известного командира уже назвали продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса. 

Как погиб

В Минобороны ДНР полагают, что Толстых был убит в результате выстрела из огнемета "Шмель".

Сейчас здание, где располагалось подразделение "Сомали", оцеплено. В нем на нескольких этажах выбиты стекла, оконные проемы покрыты копотью, на месте также находятся сотрудники МЧС ДНР.

Реакция Киева

Представитель Украины в гуманитарной группе по Донбассу, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко считает "зачисткой" гибель Гиви.

"Зачищают свидетелей и подельников", – написала Геращенко в среду на своей странице в Facebook.

Другие представители украинской власти также прокомментировали гибель ополченца. "Какое прекрасное утро… Наши источники в оккупированном Донецке предварительно подтверждают ликвидацию "Гиви", – написал советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк в Facebook.

"Зачистка" Гиви: в Донецке погиб командир батальона ДНР "Сомали"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Первый заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский также оставил запись в Facebook в связи с гибелью командира батальона ДНР. "Чудесное начало дня", – написал он.

При этом СБУ пока не комментирует причастность Киева к гибели командира, в службе заявляют, что информация о смерти Толстых проверяется.

Что говорит Москва

В Кремле надеются, что есть "достаточный запас прочности" для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации в Донбассе после убийства Толстых, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Очевидно, что речь идет о попытках дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести к дальнейшей эскалации", – сказал Песков.

Он также сообщил, что ситуация в Донбассе и без того остается очень напряженной в связи активизацией военных действий в Авдеевке.

Кто такой Гиви?

С мая 2014 года Толстых принимал участие в боях за Славянск, летом 2014 года – в боях за Иловайск. С сентября 2014 года участвовал в боях за Донецкий аэропорт.

На начальном этапе Гиви был водителем у командира с позывным "Прапор", ближайшего помощника Игоря Стрелкова (бывший министр обороны ДНР – Sputnik). Со временем Толстых стал одним из наиболее известных представителей ополчения самопровозглашенной ДНР.

В 2015 на Толстых неоднократно совершали покушения. В сентябре 2016 года ему было присвоено звание полковника ДНР.

Награжден орденом "Герой ДНР" (2015) и другими наградами ДНР, среди которых: два георгиевских креста и медаль "За оборону Славянска".

Не первый

Это не первый случай гибели командиров подразделений ополчения ДНР. 

В октябре 2016 года командир одного из подразделений Арсений Павлов с позывным "Моторола" погиб при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома. В результате инцидента получили ранения еще несколько человек.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минобороны ДНР полагают, что Толстых был убит в результате выстрела из огнемета "Шмель".

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