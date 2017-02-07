МИНСК, 8 фев – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси констатирует, что в 2016 году продолжилась тенденция роста количества случаев, когда граждане пытались рассчитываться за товары "сувенирными деньгами".

По информации МВД, в целом в прошлом году в Беларуси было зарегистрировано более 980 фактов фальшивомонетничества.

"Более чем в 500 случаях изымались поддельные доллары США – в основном банкноты номиналом 100 долларов. Также имели место 344 факта изъятия поддельных российских рублей. Популярностью у фальшивомонетчиков пользовались банкноты номиналом 5 тысяч рублей", – сказали в среду в пресс-службе МВД.

Там также сообщили, что поддельные евро правоохранители изымали в 104 случаях: обычно купюры в 50 евро. При этом были выявлены три поддельные монеты в 2 евро и две банкноты по 500 евро.

За год в Беларуси также было зафиксировано 43 факта подделки белорусских денег – в основном 10-рублевок образца 2009 года.

"Кроме того, из оборота изымались поддельные юани, гривны, фунты и злотые", – уточнили в МВД.

В ведомстве отметили, что продолжается рост количества случаев предъявления к расчету гражданами сувенирных банкнот – в 2016 году их число увеличилось на 30%. При этом данными дензнаками пытаются рассчитаться несмотря на то, что на них есть предупреждающий текст – "Не является платежным средством" или "Билет банка приколов".

Всего, по информации МВД, в прошлом году за фальшивомонетничество к различным срокам лишения свободы были приговорены восемь человек, самое суровое наказание в Витебске получил 30-летний фальшивомонетчик за сбыт поддельных 50-долларовых банкнот – 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества.