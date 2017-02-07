﻿ Рейтинг фальшивых денег в 2016-м: доллары, евро и "Банк приколов". 21.by
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Рейтинг фальшивых денег в 2016-м: доллары, евро и "Банк приколов"

08.02.2017 14:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси констатирует, что в 2016 году продолжилась тенденция роста количества случаев, когда граждане пытались рассчитываться за товары "сувенирными деньгами".

Рейтинг фальшивых денег в 2016-м: доллары, евро и "Банк приколов"
© flickr.com/ frankieleon
Мужчина в Верхнедвинске хотел обменять в банке 500 фальшивых долларов

По информации МВД, в целом в прошлом году в Беларуси было зарегистрировано более 980 фактов фальшивомонетничества. 

"Более чем в 500 случаях изымались поддельные доллары США – в основном банкноты номиналом 100 долларов. Также имели место 344 факта изъятия поддельных российских рублей. Популярностью у фальшивомонетчиков пользовались банкноты номиналом 5 тысяч рублей", – сказали в среду в пресс-службе МВД.

Там также сообщили, что поддельные евро правоохранители изымали в 104 случаях: обычно купюры в 50 евро. При этом были выявлены три поддельные монеты в 2 евро и две банкноты по 500 евро.

За год в Беларуси также было зафиксировано 43 факта подделки белорусских денег – в основном 10-рублевок образца 2009 года. 

"Кроме того, из оборота изымались поддельные юани, гривны, фунты и злотые", – уточнили в МВД.

В ведомстве отметили, что продолжается рост количества случаев предъявления к расчету гражданами сувенирных банкнот – в 2016 году их число увеличилось на 30%. При этом данными дензнаками пытаются рассчитаться несмотря на то, что на них есть предупреждающий текст – "Не является платежным средством" или "Билет банка приколов". 

Всего, по информации МВД, в прошлом году за фальшивомонетничество к различным срокам лишения свободы были приговорены восемь человек, самое суровое наказание в Витебске получил 30-летний фальшивомонетчик за сбыт поддельных 50-долларовых банкнот – 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Самое суровое наказание за фальшивомонетничество получил 30-летний мужчина – 10 лет колонии строгого режима с конфискацией имущества.

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