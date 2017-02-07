|
СК РФ: дальнобойщик из Беларуси повесился в Татарстане
08.02.2017 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Гражданин Беларуси повесился в фуре в городе Елабуга, сообщили Sputnik в среду в Управлении Следственного комитета России по Республике Татарстан.
Трагедия произошла на прошлой неделе: 2 февраля 45-летний белорус приехал в город Елабуга и остановил фуру возле одного из местных кафе. По данным СК РФ, мужчина работал дальнобойщиком в российской компании и должен был везти стройматериалы в Европу.
Днем того же дня знакомый мужчины обнаружил фуру закрытой, внутри — самого повесившегося белоруса.
"Причины смерти пока не ясны. Проходит доследственная проверка", — рассказали Sputnik в следственном комитете.
Собеседники Sputnik не располагают информацией о том, была ли у мужчины семья. Итоги доследственной проверки должны быть известны в ближайшее время.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело белоруса с петлей на шее обнаружил в кабине фуры его знакомый, машина была заперта изнутри.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии