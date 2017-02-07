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Мины и гранаты времен ВОВ нашли в лесу под Брестом

08.02.2017 15:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев – Sputnik. Сотрудники милиции в рамках оперативных мероприятий обнаружили в лесу в Брестском районе более 40 единиц боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщили Sputnik в среду в УВД Брестского облисполкома.

Мины и гранаты времен ВОВ нашли в лесу под Брестом
© flickr.com/ AMISOM Public Information
Арсенал времен ВОВ изъят у жителя Жлобина: тротил, мины и снаряды

Мины и гранаты были найдены сотрудниками 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД РБ вблизи деревни Рогозно

"Изъяты боеприпасы времен Великой Отечественной войны: 26 минометных мин калибра 50 миллиметров, 11 минометных мин калибра 82 миллиметра и шесть ручных гранат М-34", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что опасный арсенал был уничтожен саперно-пиротехнической группой военной части №5526. 

 
Теги: Минск
 
 
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Опасный арсенал был уничтожен саперно-пиротехнической группой одной из военных частей области.

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