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ДТП в Дрогичинском районе: в лоб столкнулись ВАЗ и Daewoo Matiz
08.02.2017 15:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев – Sputnik. Один человек пострадал в результате лобового столкновения автомобилей ВАЗ и Daewoo Matiz, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
ДТП произошло накануне утром: машины врезались около 10:25 на 514-м километре автодороги М10 Кобрин – Гомель – граница Украины.
"По предварительной информации, 37-летняя брестчанка на Daewoo Matiz не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где совершила лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 21070", – сказали в ГАИ.
По данным Госавтоинспекции, ранения в аварии получил 34-летний брестчанин, который ехал в Daewoo, – мужчину бригада скорой медицинской помощи доставила в Дрогичинскую центральную районную больницу.
В ГАИ уточнили, что все люди, находившиеся в машинах, были пристегнуты ремнями безопасности, что спасло их от серьезных травм.
В настоящее время сотрудники инспекции проводят по факту ДТП проверку.
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Все люди, находившиеся в машинах, были пристегнуты ремнями безопасности, что спасло их от серьезных травм.
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