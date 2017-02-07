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ДТП в Дрогичинском районе: в лоб столкнулись ВАЗ и Daewoo Matiz

08.02.2017 15:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев – Sputnik. Один человек пострадал в результате лобового столкновения автомобилей ВАЗ и Daewoo Matiz, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП в Дрогичинском районе: в лоб столкнулись ВАЗ и Daewoo Matiz
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
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ДТП произошло накануне утром: машины врезались около 10:25 на 514-м километре автодороги М10 Кобрин – Гомель – граница Украины. 

"По предварительной информации, 37-летняя брестчанка на Daewoo Matiz не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где совершила лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 21070", – сказали в ГАИ.

По данным Госавтоинспекции, ранения в аварии получил 34-летний брестчанин, который ехал в Daewoo, – мужчину бригада скорой медицинской помощи доставила в Дрогичинскую центральную районную больницу.

В ГАИ уточнили, что все люди, находившиеся в машинах, были пристегнуты ремнями безопасности, что спасло их от серьезных травм.

В настоящее время сотрудники инспекции проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Все люди, находившиеся в машинах, были пристегнуты ремнями безопасности, что спасло их от серьезных травм.

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