МИНСК, 8 фев – Sputnik. Один человек пострадал в результате лобового столкновения автомобилей ВАЗ и Daewoo Matiz, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Россияне на VW врезались в МАЗ дорожников под Барановичами

ДТП произошло накануне утром: машины врезались около 10:25 на 514-м километре автодороги М10 Кобрин – Гомель – граница Украины.

"По предварительной информации, 37-летняя брестчанка на Daewoo Matiz не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где совершила лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 21070", – сказали в ГАИ.

По данным Госавтоинспекции, ранения в аварии получил 34-летний брестчанин, который ехал в Daewoo, – мужчину бригада скорой медицинской помощи доставила в Дрогичинскую центральную районную больницу.

В ГАИ уточнили, что все люди, находившиеся в машинах, были пристегнуты ремнями безопасности, что спасло их от серьезных травм.

В настоящее время сотрудники инспекции проводят по факту ДТП проверку.