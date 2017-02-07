МИНСК, 8 фев – Sputnik. Шесть сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) были убиты в Афганистане, еще двое пропали без вести, сообщил МККК в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Шокированы и опустошены. Мы подтверждаем, что шесть сотрудников МККК были убиты, двое пропали в провинции Джаузджан в Афганистане", – говорится в сообщении комитета.

Ужасные новости из #Афганистан . 6 наших сотрудников погибли и 2 пропали без вести в провинции Джаузджан. Мы глубоко соболезнуем их близким. — МККК (@MKKK) 8 февраля 2017 г.

По данным СМИ, за нападением стоит запрещенная во многих странах мира террористическая группировка "Исламское государство".