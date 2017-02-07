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Шесть сотрудников Красного Креста убиты в Афганистане

08.02.2017 15:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев – Sputnik. Шесть сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) были убиты в Афганистане, еще двое пропали без вести, сообщил МККК в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Шокированы и опустошены. Мы подтверждаем, что шесть сотрудников МККК были убиты, двое пропали в провинции Джаузджан в Афганистане", – говорится в сообщении комитета.

По данным СМИ, за нападением стоит запрещенная во многих странах мира террористическая группировка "Исламское государство".

 
Теги: Минск
 
 
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По информации некоторых СМИ, за нападением на сотрудников Красного Креста стоит террористическая группировка "Исламское государство".

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