МИНСК, 8 фев – Sputnik. Самолет Boeing белорусской авиакомпании "Белавиа" выехал за пределы взлетно-посадочной полосы международного аэропорта в Одессе, сообщили в социальных сетях пассажиры рейса.

Инцидент произошел днем накануне, однако известно о нем стало только в среду 8 февраля.

"Самолет Belavia, которым мы летели из Минска, съехал с полосы в поле из-за сильного обледенения. Колеса увязли в земле, и мы час прождали трап", – написала одна из пассажирок.

Он также отметила, что было настолько скользко, что диспетчеры аэропорта сопровождали пассажиров по трапу до автобуса, который доставил людей в терминал.

По предварительной информации, в результате ЧП в Одессе никто не пострадал. Аэропорт и компания "Белавиа" пока никак не прокомментировали инцидент.

Как ранее сообщил аэропорт, воздушная гавань Одессы в последние сутки работает в сложных погодных условиях – в городе прошел ледяной дождь, сопровождавшийся понижением температуры. В аэропорту заверили, что технические службы делают все возможное для обеспечения безопасной работы комплекса.