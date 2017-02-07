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Самолет "Белавиа" выехал за пределы посадочной полосы в Одессе

08.02.2017 16:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев – Sputnik. Самолет Boeing белорусской авиакомпании "Белавиа" выехал за пределы взлетно-посадочной полосы международного аэропорта в Одессе, сообщили в социальных сетях пассажиры рейса.

Инцидент произошел днем накануне, однако известно о нем стало только в среду 8 февраля.

"Самолет Belavia, которым мы летели из Минска, съехал с полосы в поле из-за сильного обледенения. Колеса увязли в земле, и мы час прождали трап", – написала одна из пассажирок.

Он также отметила, что было настолько скользко, что диспетчеры аэропорта сопровождали пассажиров по трапу до автобуса, который доставил людей в терминал.

По предварительной информации, в результате ЧП в Одессе никто не пострадал. Аэропорт и компания "Белавиа" пока никак не прокомментировали инцидент.

Как ранее сообщил аэропорт, воздушная гавань Одессы в последние сутки  работает в сложных погодных условиях – в городе прошел ледяной дождь, сопровождавшийся понижением температуры. В аэропорту заверили, что технические службы делают все возможное для обеспечения безопасной работы комплекса.

 
Теги: Минск
 
 
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Воздушная гавань Одессы в последние сутки работает в сложных погодных условиях – в городе прошел ледяной дождь, сопровождавшийся понижением температуры.

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