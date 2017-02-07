МИНСК, 8 фев – Sputnik. Сотрудники Брестской таможни пресекли ввоз в Беларусь партии наркотиков – таблеток экстази и кокаина, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете.



© Фото: УВД Гомельского облисполкома Лабораторию химиков-самоучек по производству "мета" закрыли в Гомеле

Запрещенные к перемещению через границу вещества были найдены во время досмотра автомобиля Nissan, ехавшего в Беларусь через пункт таможенного оформления "Варшавский мост".

"Таможенники обнаружили в одежде водителя 198 таблеток синтетического наркотика экстази и пакетик, в котором находилось свыше 8,5 грамма кокаина", – сказали в ГТК.

Там также сообщили, что водитель, гражданин Франции, был курьером. Впоследствии в Минске был задержан заказчик – женщина, которая занималась распространением наркотиков.

В настоящее время ведется поиск лиц, которые могут быть причастны к деятельности данной международной преступной группы.

В отношении француза и минчанки, которые заключены под стражу, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 328-1 (незаконное перемещение через границу ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ) и ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ) Уголовного кодекса Беларуси. Им в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до 15 лет.