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Француз с экстази и кокаином задержан на границе с Польшей

08.02.2017 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев – Sputnik. Сотрудники Брестской таможни пресекли ввоз в Беларусь партии наркотиков – таблеток экстази и кокаина, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете.

Француз с экстази и кокаином задержан на границе с Польшей
© Фото: УВД Гомельского облисполкома
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Запрещенные к перемещению через границу вещества были найдены во время досмотра автомобиля Nissan, ехавшего в Беларусь через пункт таможенного оформления "Варшавский мост".

"Таможенники обнаружили в одежде водителя 198 таблеток синтетического наркотика экстази и пакетик, в котором находилось свыше 8,5 грамма кокаина", – сказали в ГТК.

Там также сообщили, что водитель, гражданин Франции, был курьером. Впоследствии в Минске был  задержан заказчик – женщина, которая занималась распространением наркотиков.

В настоящее время ведется поиск лиц, которые могут быть причастны к деятельности данной международной преступной группы. 

В отношении француза и минчанки, которые заключены под стражу,  возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 328-1 (незаконное перемещение через границу ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ) и ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ) Уголовного кодекса Беларуси. Им в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до 15 лет. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В настоящее время правоохранители ведут поиск лиц, которые могут быть причастны к деятельности международной преступной группы.

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