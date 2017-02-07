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Аэропорт Одессы: ЧП не было, самолет "Белавиа" сел в штатном режиме

08.02.2017 19:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев – Sputnik. Посадка самолета белорусской авиакомпании "Белавиа" 7 февраля в Международном аэропорту "Одесса" прошла в штатном режиме, говорится в заявлении аэропорта, опубликованном в среду.

Аэропорт Одессы: ЧП не было, самолет "Белавиа" сел в штатном режиме
© Фото: Александра Елисеева / Facebook
Самолет "Белавиа" выехал за пределы посадочной полосы в Одессе

О чрезвычайном происшествии в воздушной гавани сообщили пассажиры рейса: якобы лайнер из-за ледяного дождя выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

"Посадка самолета авиакомпании "Белавиа" 7 февраля, который выполнил рейс Минск – Одесса, прошла в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что после посадки во время руления из-за сложных погодных условий и сильного бокового ветра экипаж принял решение продолжить движение с помощью аэродромного буксира.

По информации аэропорта, всех пассажиров доставили в терминал, а лайнер отбуксировали к месту стоянки, где провели послеполетное наземное обслуживание.

 
Теги: Минск
 
 
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В одесском аэропорту опровергли информацию пассажиров о якобы имевшем место ЧП с белорусским самолетом.

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