МИНСК, 8 фев – Sputnik. Посадка самолета белорусской авиакомпании "Белавиа" 7 февраля в Международном аэропорту "Одесса" прошла в штатном режиме, говорится в заявлении аэропорта, опубликованном в среду.

О чрезвычайном происшествии в воздушной гавани сообщили пассажиры рейса: якобы лайнер из-за ледяного дождя выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы .

"Посадка самолета авиакомпании "Белавиа" 7 февраля, который выполнил рейс Минск – Одесса, прошла в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что после посадки во время руления из-за сложных погодных условий и сильного бокового ветра экипаж принял решение продолжить движение с помощью аэродромного буксира.

По информации аэропорта, всех пассажиров доставили в терминал, а лайнер отбуксировали к месту стоянки, где провели послеполетное наземное обслуживание.