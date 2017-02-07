В Беларуси задержали участников международной преступной группы, которая занималась продажей в Беларуси особо опасных наркотиков и психотропов, сообщили TUT.BY в Брестской таможне.



Фото: Брестская таможня

В пункте пропуска «Брест» при досмотре автомобиля Nissan, который ехал в Беларусь, таможенники обнаружили в одежде водителя 198 таблеток экстази и пакетик, в котором находилось свыше 8,5 грамма кокаина.

Водитель авто — гражданин Франции — являлся курьером, который вез контрабанду для продажи в Беларуси.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Минске таможенники и милицинеры задержали заказчика партии наркотиков — гражданку Беларуси, которая занималась сбытом.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за контрабанду и незаконный оборот наркотиков и психотропов.

«Таможенники продолжают проводить оперативные действия по установлению лиц, причастных к деятельности международной преступной группы», — уточнили в пресс-группе Брестской таможни.