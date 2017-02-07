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В Бресте задержали француза-наркокурьера, который вез в Беларусь экстази и кокаин
В Беларуси задержали участников международной преступной группы, которая занималась продажей в Беларуси особо опасных наркотиков и психотропов, сообщили TUT.BY в Брестской таможне.
В пункте пропуска «Брест» при досмотре автомобиля Nissan, который ехал в Беларусь, таможенники обнаружили в одежде водителя 198 таблеток экстази и пакетик, в котором находилось свыше 8,5 грамма кокаина.
Водитель авто — гражданин Франции — являлся курьером, который вез контрабанду для продажи в Беларуси.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Минске таможенники и милицинеры задержали заказчика партии наркотиков — гражданку Беларуси, которая занималась сбытом.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за контрабанду и незаконный оборот наркотиков и психотропов.
«Таможенники продолжают проводить оперативные действия по установлению лиц, причастных к деятельности международной преступной группы», — уточнили в пресс-группе Брестской таможни.
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Наркокурьер вез на себе 198 таблеток экстази и пакетик с кокаином.
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