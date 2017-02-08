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Годовалый ребенок отравился стеклоочистителем в Речице

08.02.2017 20:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев – Sputnik. Годовалый ребенок попал в реанимацию Речицкой центральной районной больницы с диагнозом "отравление стеклоочистителем", сообщила в среду газета "Днепровец".

Годовалый ребенок отравился стеклоочистителем в Речице
© flickr.com/ ZaldyImg
Борисовский ребенок попал в реанимацию после инъекции антибиотика

Инцидент в райцентре произошел 4 февраля. Мальчик, по информации Речицкого районного отдела Следственного комитета, пока его мать протирала на кухне окна, взял открытую бутылку, в которой находился стеклоочиститель, и вылил на себя. При этом часть жидкости попала ему на лицо и в рот.

Сообщается, что семья, в которой произошел несчастный случай, благополучная, имеет троих детей. 

По информации издания, состояние ребенка в настоящее время стабильное, он был направлен в Гомельскую областную больницу, где медики провели полное обследование пострадавшего, не выявив в его организме серьезных нарушений.

По информации Речицкого РОСК, в районе в 2016 году было зафиксировано пять отравлений детей, в том числе кислотой, лекарствами и бытовой химией.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Мальчик, пока его мать протирала на кухне окна, взял открытую бутылку, в которой находился стеклоочиститель, и вылил на себя.

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