﻿ Сельчанин при разборке дома в Житковичском районе нашел автомат ППШ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сельчанин при разборке дома в Житковичском районе нашел автомат ППШ

09.02.2017 10:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Житель Житковичского района обнаружил в пустующем доме, подлежащем сносу, пистолет-пулемет Шпагина, сообщили Sputnik в УВД Гомельского облисполкома.

Сельчанин при разборке дома в Житковичском районе нашел автомат ППШ
© Фото: УВД Брестского облисполкома
Мины и гранаты времен ВОВ нашли в лесу под Брестом

Оружие нашел 25-летний мужчина, живущий в деревне Дуброва, о неожиданной находке он сразу сообщил в милицию. 

"Несмотря на то что автомат был без приклада, его составные части отлично сохранились и могли быть пригодны для производства выстрелов", – сказали в УВД.

В управлении также сообщили, что мужчина милиционерам рассказал: ППШ находился в нише между стен в пустующем доме, расположенном вблизи деревни Ветчин. 

По информации УВД, поскольку сельчанин сам обратился в милицию, никаких претензий к нему со стороны правоохранительных органов не возникло, поскольку при добровольной сдаче оружия граждане освобождается от уголовной и административной ответственности. 

Советский пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ) был разработан в 1940 году и тогда же принят на вооружение Красной Армии. ППШ был основным пистолетом-пулеметом советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне. Сняли ППШ с вооружения к середине 1960-х – его в армии заменил автомат Калашникова.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поскольку мужчина сам обратился в милицию, никаких претензий к нему со стороны правоохранительных органов не возникло.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Под Кореличами едва не сгорело 30 тонн картошки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика