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Сельчанин при разборке дома в Житковичском районе нашел автомат ППШ
09.02.2017 10:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Житель Житковичского района обнаружил в пустующем доме, подлежащем сносу, пистолет-пулемет Шпагина, сообщили Sputnik в УВД Гомельского облисполкома.
© Фото: УВД Брестского облисполкома
Оружие нашел 25-летний мужчина, живущий в деревне Дуброва, о неожиданной находке он сразу сообщил в милицию.
"Несмотря на то что автомат был без приклада, его составные части отлично сохранились и могли быть пригодны для производства выстрелов", – сказали в УВД.
В управлении также сообщили, что мужчина милиционерам рассказал: ППШ находился в нише между стен в пустующем доме, расположенном вблизи деревни Ветчин.
По информации УВД, поскольку сельчанин сам обратился в милицию, никаких претензий к нему со стороны правоохранительных органов не возникло, поскольку при добровольной сдаче оружия граждане освобождается от уголовной и административной ответственности.
Советский пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ) был разработан в 1940 году и тогда же принят на вооружение Красной Армии. ППШ был основным пистолетом-пулеметом советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне. Сняли ППШ с вооружения к середине 1960-х – его в армии заменил автомат Калашникова.
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Поскольку мужчина сам обратился в милицию, никаких претензий к нему со стороны правоохранительных органов не возникло.
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