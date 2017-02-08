МИНСК, 9 фев – Sputnik. Житель Житковичского района обнаружил в пустующем доме, подлежащем сносу, пистолет-пулемет Шпагина, сообщили Sputnik в УВД Гомельского облисполкома.



© Фото: УВД Брестского облисполкома Мины и гранаты времен ВОВ нашли в лесу под Брестом

Оружие нашел 25-летний мужчина, живущий в деревне Дуброва, о неожиданной находке он сразу сообщил в милицию.

"Несмотря на то что автомат был без приклада, его составные части отлично сохранились и могли быть пригодны для производства выстрелов", – сказали в УВД.

В управлении также сообщили, что мужчина милиционерам рассказал: ППШ находился в нише между стен в пустующем доме, расположенном вблизи деревни Ветчин.

По информации УВД, поскольку сельчанин сам обратился в милицию, никаких претензий к нему со стороны правоохранительных органов не возникло, поскольку при добровольной сдаче оружия граждане освобождается от уголовной и административной ответственности.

Советский пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ) был разработан в 1940 году и тогда же принят на вооружение Красной Армии. ППШ был основным пистолетом-пулеметом советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне. Сняли ППШ с вооружения к середине 1960-х – его в армии заменил автомат Калашникова.