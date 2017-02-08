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Под Кореличами едва не сгорело 30 тонн картошки

09.02.2017 09:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Пожар в картофелехранилище в Кореличском районе (Гродненская область) едва не уничтожил 30 тонн урожая, сообщили в МЧС Беларуси.

Под Кореличами едва не сгорело 30 тонн картошки
© Минское областное УМЧС
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Сообщение о возгорании в картофелехранилище в агрогородке Цирин спасателям поступило от очевидца. Когда к месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, из-под крыши здания шел дым.

"Хранилище рассчитано на хранение 400 тонн картофеля, на момент пожара в хранилище находились 30 тонн, огнем повреждены не были", — рассказали в МЧС.

Огонь, по информации собеседников агентства, повредил кровлю и утеплитель. "Пострадавших нет", — добавили спасатели.

Специалисты устанавливают причину пожара. "Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем", — заключили в МЧС. 

Ранее пожар произошел на птицефабрике ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский". В дыму задохнулись 700 кур. 

 
Теги: Минск
 
 
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Среди основных версий пожара специалисты рассматривают неосторожное обращение с огнем.

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