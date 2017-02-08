В реанимацию Речицкой ЦРБ 4 февраля был доставлен годовалый мальчик с диагнозом «отравление стеклоочистителем», сообщает газета « Днепровец ».

Как рассказал заместитель начальника Речицкого районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Константин Сакир, установлено, что мать ребенка протирала на кухне окна, он же схватил открытую бутылку со стеклоочистителем и опрокинул на себя, часть попала на грудь, лицо и рот.

— Семья благополучная, всего у них трое детей, в СОП не состоят, — отметил также Константин Михайлович. — Ввиду стабильного состояния малыш направлен в Гомельскую областную больницу, где полностью обследован. К счастью, серьезных нарушений не выявлено.

Тем не менее заместитель начальника Речицкого РОСК рекомендует всем родителям быть предельно внимательными. Так, в Речицком районе за 2016 год произошло пять детских отравлений (кислотой, медикаментами, бытовой химией), семь ожогов кипятком, четверых детей роняли, от чего они получали травмы. Все эти инциденты не приводили к гибели, однако по области, к сожалению, зарегистрированы и смертельные случаи.