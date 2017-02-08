﻿ Жительница Логойского района отобрала на улице у ребенка 70 рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Жительница Логойского района отобрала на улице у ребенка 70 рублей

09.02.2017 10:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Логойске сельчанку, которая на улице отобрала у ученика второго класса 70 рублей, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Жительница Логойского района отобрала на улице у ребенка 70 рублей
© flickr.com/ Carolyn Coles
Щедрый школьник украл у отца $5 тыс. и накупил друзьям подарков

С заявлением в правоохранительные органы 8 февраля обратилась бабушка мальчика, она рассказала, что на улице Советской райцентра неизвестная женщина забрала у ее внука деньги.

"В доме на Гайненском шоссе сотрудниками милиции задержана совершившая преступление неработающая 44-летняя жительница деревни Логоза", – сообщили в УВД.

По информации управления, районным отделом Следственного комитета в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 206 (грабеж) Уголовного кодекса Беларуси. 

В настоящее время подозреваемая в краже у ребенка задержана. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Районным отделом Следственного комитета в отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Сельчанин при разборке дома в Житковичском районе нашел автомат ППШ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика