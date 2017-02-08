МИНСК, 9 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Логойске сельчанку, которая на улице отобрала у ученика второго класса 70 рублей, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

С заявлением в правоохранительные органы 8 февраля обратилась бабушка мальчика, она рассказала, что на улице Советской райцентра неизвестная женщина забрала у ее внука деньги.

"В доме на Гайненском шоссе сотрудниками милиции задержана совершившая преступление неработающая 44-летняя жительница деревни Логоза", – сообщили в УВД.

По информации управления, районным отделом Следственного комитета в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 206 (грабеж) Уголовного кодекса Беларуси.

В настоящее время подозреваемая в краже у ребенка задержана.