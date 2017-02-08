МИНСК, 9 фев – Sputnik. Студент, совершивший ограбление пункта обмена валют в Минске, использовал в качестве муляжа взрывного устройства кусок льда и провода, молодому человеку уже предъявлено обвинение, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Ограбление одного из обменников на улице Якуба Коласа в столице произошло 22 января текущего года: студент вуза, поставив перед кассиром пакет, в котором был какой-то предмет с проводами, передал женщине записку, в которой угрожал взрывом и требовал отдать деньги . Молодому человеку удалось завладеть суммой в размере 3 тысяч рублей. Впоследствии он был задержан .

"В качестве взрывного устройства он использовал кусок льда и провода. По вещественным доказательствам назначен ряд экспертных исследований", – сказал Климович.

По его словам, 21-летнему студенту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 207 (разбой) Уголовного кодекса Беларуси. В настоящее время молодой человек находится под стражей.

Ранее Sputnik в ГУВД Мингорисполкома сообщили, что причиной ограбления подозреваемый назвал долги .