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Нападение студента на обменник в Минске: "бомба" была изо льда

09.02.2017 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев – Sputnik. Студент, совершивший ограбление пункта обмена валют в Минске, использовал в качестве муляжа взрывного устройства кусок льда и провода, молодому человеку уже предъявлено обвинение, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Нападение студента на обменник в Минске: "бомба" была изо льда
© flickr.com/ Andy
ГУВД: задержанный за нападение на обменник студент хотел отдать долги

Ограбление одного из обменников на улице Якуба Коласа в столице произошло 22 января текущего года: студент вуза, поставив перед кассиром пакет, в котором был какой-то предмет с проводами, передал женщине записку, в которой угрожал взрывом и требовал отдать деньги. Молодому человеку удалось завладеть суммой в размере 3 тысяч рублей. Впоследствии он был задержан

"В качестве взрывного устройства он использовал кусок льда и провода. По вещественным доказательствам назначен ряд экспертных исследований", – сказал Климович.

По его словам, 21-летнему студенту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 207 (разбой) Уголовного кодекса Беларуси. В настоящее время молодой человек находится под стражей.

Ранее Sputnik в ГУВД Мингорисполкома сообщили, что причиной ограбления подозреваемый назвал долги

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 32
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Молодому человеку уже предъявлено обвинение по статье 207 УК – разбой, он находится под стражей.

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