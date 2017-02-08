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В Гродно после вечеринки со спиртным и наркотиками один из двух приятелей потерял сознание и умер
Происшествие случилось еще 4 декабря 2016 года. 32-летний житель Гродно позвонил в скорую и сообщил, что в его квартире не приходит в сознание 29-летний знакомый, рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич. Мужчина умер после приема алкоголя и наркотиков.
Следователи выяснили, что незадолго до смерти умерший вместе с хозяином квартиры употреблял спиртные напитки вместе с наркотическими средствами. Мужчины потеряли сознание, но пришел в себя только один из них.
При осмотре места происшествия следователи не обнаружили видимых признаков насильственной смерти умершего.
«Умерший, как и его знакомый, ранее привлекался к уголовной ответственности, постоянного места работы не имел, страдал наркотической зависимостью, однако его родственникам это не было известно. Попытки излечиться от зависимости предпринимал только оставшийся в живых мужчина», — сказано в сообщении СК.
Чтобы установить точную причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза. Следователи и милиция устанавливают личности, сбывших наркотические вещества погибшему и его знакомому. Оставшемуся в живых мужчине оказана медицинская помощь и скорректировано дальнейшее лечение от наркотической зависимости.
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Мужчины потеряли сознание, но пришел в себя только один из них.
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