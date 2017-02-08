Происшествие случилось еще 4 декабря 2016 года. 32-летний житель Гродно позвонил в скорую и сообщил, что в его квартире не приходит в сознание 29-летний знакомый, рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич. Мужчина умер после приема алкоголя и наркотиков.

Следователи выяснили, что незадолго до смерти умерший вместе с хозяином квартиры употреблял спиртные напитки вместе с наркотическими средствами. Мужчины потеряли сознание, но пришел в себя только один из них.

При осмотре места происшествия следователи не обнаружили видимых признаков насильственной смерти умершего.

«Умерший, как и его знакомый, ранее привлекался к уголовной ответственности, постоянного места работы не имел, страдал наркотической зависимостью, однако его родственникам это не было известно. Попытки излечиться от зависимости предпринимал только оставшийся в живых мужчина», — сказано в сообщении СК.

Чтобы установить точную причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза. Следователи и милиция устанавливают личности, сбывших наркотические вещества погибшему и его знакомому. Оставшемуся в живых мужчине оказана медицинская помощь и скорректировано дальнейшее лечение от наркотической зависимости.