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По следам Папанина: в Литву из Беларуси приплыла "льдина" с сигаретами

09.02.2017 11:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев – Sputnik. Более семи тысяч пачек контрабандных сигарет выловили литовские пограничники из Немана на границе с Беларусью, сообщил Sputnik Литва со ссылкой на службу охраны государственной границы республики (СОГГ).

По следам Папанина: в Литву из Беларуси приплыла "льдина" с сигаретами
© Фото: VSAT
"Дайвер" с 12 коробами сигарет приплыл в Литву из Беларуси
 

Пограничники Варенского подразделения в ночь с воскресенья на понедельник заметили, что по реке плывут подозрительные объекты. С помощью моторной лодки из воды достали из воды 30 пакетов, завернутых в полиэтилен – всего пять плотов, два из которых были оснащены GPS-навигаторами. 

"Контрабандисты присыпали плоты снегом и льдом, чтобы они были похожи  на льдины", – сообщили в СОГГ.

Всего литовские пограничники насчитали на плотах 7480 пачек белорусских сигарет марок "Фэст".

По факту контрабанды начато досудебное расследование. Изъятые сигареты хранятся в подразделении СОГГ.

 
Теги: Минск
 
 
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С помощью моторной лодки из воды достали из воды 30 пакетов, завернутых в полиэтилен – всего пять плотов, два из которых были оснащены GPS-навигаторами.

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