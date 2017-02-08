МИНСК, 9 фев – Sputnik. Более семи тысяч пачек контрабандных сигарет выловили литовские пограничники из Немана на границе с Беларусью, сообщил Sputnik Литва со ссылкой на службу охраны государственной границы республики (СОГГ).

Пограничники Варенского подразделения в ночь с воскресенья на понедельник заметили, что по реке плывут подозрительные объекты. С помощью моторной лодки из воды достали из воды 30 пакетов, завернутых в полиэтилен – всего пять плотов, два из которых были оснащены GPS-навигаторами.

"Контрабандисты присыпали плоты снегом и льдом, чтобы они были похожи на льдины", – сообщили в СОГГ.

Всего литовские пограничники насчитали на плотах 7480 пачек белорусских сигарет марок "Фэст".

По факту контрабанды начато досудебное расследование. Изъятые сигареты хранятся в подразделении СОГГ.