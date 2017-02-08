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По следам Папанина: в Литву из Беларуси приплыла "льдина" с сигаретами
09.02.2017 11:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Более семи тысяч пачек контрабандных сигарет выловили литовские пограничники из Немана на границе с Беларусью, сообщил
Пограничники Варенского подразделения в ночь с воскресенья на понедельник заметили, что по реке плывут подозрительные объекты. С помощью моторной лодки из воды достали из воды 30 пакетов, завернутых в полиэтилен – всего пять плотов, два из которых были оснащены GPS-навигаторами.
"Контрабандисты присыпали плоты снегом и льдом, чтобы они были похожи на льдины", – сообщили в СОГГ.
Всего литовские пограничники насчитали на плотах 7480 пачек белорусских сигарет марок "Фэст".
По факту контрабанды начато досудебное расследование. Изъятые сигареты хранятся в подразделении СОГГ.
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С помощью моторной лодки из воды достали из воды 30 пакетов, завернутых в полиэтилен – всего пять плотов, два из которых были оснащены GPS-навигаторами.
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