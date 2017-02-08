﻿ Автомобиль Renault повредил 6 метров ограждения на МКАД. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Автомобиль Renault повредил 6 метров ограждения на МКАД

09.02.2017 11:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Автомобиль марки Renault столкнулся на МКАД с фурой и повредил в итоге шесть метров ограждения, рассказал Sputnik начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

Автомобиль Renault повредил 6 метров ограждения на МКАД
© Фото: из архива Марии Кривоноговой
Трое погибших в аварии под Речицей: СК ищет очевидцев трагедии

ДТП произошло утром в четверг: фура двигалась по МКАД в сторону Могилевской развязки по второй полосе, затем водитель автопоезда попытался перестроиться в первую полосу движения, однако допустил ошибку.

В результате этого фура столкнулась с легковушкой Renault, которую развернуло и ударило об отбойник. В результате были повреждены шесть метров ограждения.

"Пострадавших нет", — отметил Зараник.

Как уточнили в УГАИ, причиной аварии стало неправильное перестроение водителя фуры. В случае наличия у него страховки, за восстановление ограды заплатит страховая компания, если же полиса нет — то сам водитель.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя фуры - он неправильно произвел перестроение со второй на первую полосу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Гродно после вечеринки со спиртным и наркотиками один из двух приятелей потерял сознание и умер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика