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Автомобиль Renault повредил 6 метров ограждения на МКАД
09.02.2017 11:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Автомобиль марки Renault столкнулся на МКАД с фурой и повредил в итоге шесть метров ограждения, рассказал Sputnik начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.
© Фото: из архива Марии Кривоноговой
ДТП произошло утром в четверг: фура двигалась по МКАД в сторону Могилевской развязки по второй полосе, затем водитель автопоезда попытался перестроиться в первую полосу движения, однако допустил ошибку.
В результате этого фура столкнулась с легковушкой Renault, которую развернуло и ударило об отбойник. В результате были повреждены шесть метров ограждения.
"Пострадавших нет", — отметил Зараник.
Как уточнили в УГАИ, причиной аварии стало неправильное перестроение водителя фуры. В случае наличия у него страховки, за восстановление ограды заплатит страховая компания, если же полиса нет — то сам водитель.
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Уже установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя фуры - он неправильно произвел перестроение со второй на первую полосу.
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