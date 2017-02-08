МИНСК, 9 фев — Sputnik. Автомобиль марки Renault столкнулся на МКАД с фурой и повредил в итоге шесть метров ограждения, рассказал Sputnik начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.



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ДТП произошло утром в четверг: фура двигалась по МКАД в сторону Могилевской развязки по второй полосе, затем водитель автопоезда попытался перестроиться в первую полосу движения, однако допустил ошибку.

В результате этого фура столкнулась с легковушкой Renault, которую развернуло и ударило об отбойник. В результате были повреждены шесть метров ограждения.

"Пострадавших нет", — отметил Зараник.

Как уточнили в УГАИ, причиной аварии стало неправильное перестроение водителя фуры. В случае наличия у него страховки, за восстановление ограды заплатит страховая компания, если же полиса нет — то сам водитель.