|
В Логойске 43-летняя безработная женщина ограбила второклассника
8 февраля в милицию обратилась 62-летняя пенсионера из деревни Алекшицы в Логойском районе. Она рассказала, что в Логойске неизвестная женщина забрала деньги у ее 8-летнего внука. Подробности
В среду, примерно в 16.40, на улице Советской в Логойске незнакомка забрала у второклассника 70 рублей.
Позже милиция задержала в городе подозреваемую. Ею оказалась 43-летняя безработная жительница соседней деревни Логоза.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 206 Уголовного кодекса (Грабеж). Подозреваемая задержана.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В милицию обратилась пенсионерка, когда у ее внука незнакомка забрала 70 рублей.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии