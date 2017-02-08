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В Логойске 43-летняя безработная женщина ограбила второклассника

09.02.2017 11:46 — ЧП | Tut.by  
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8 февраля в милицию обратилась 62-летняя пенсионера из деревни Алекшицы в Логойском районе. Она рассказала, что в Логойске неизвестная женщина забрала деньги у ее 8-летнего внука. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.

В среду, примерно в 16.40, на улице Советской в Логойске незнакомка забрала у второклассника 70 рублей.

Позже милиция задержала в городе подозреваемую. Ею оказалась 43-летняя безработная жительница соседней деревни Логоза.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 206 Уголовного кодекса (Грабеж). Подозреваемая задержана.

 
 
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В милицию обратилась пенсионерка, когда у ее внука незнакомка забрала 70 рублей.

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