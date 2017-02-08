МИНСК, 9 фев – Sputnik. Водитель легкового автомобиля Opel Astra и 7-летний ребенок, ехавший в машине пострадали в результате ДТП в Гомеле: из-за невнимательности мужчины столкнулись четыре легковушки, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Автомобиль Renault повредил 6 метров ограждения на МКАД

Авария произошла накануне утром на улице Пролетарской областного центра: 25-летний водитель на автомобиле Opel Astra отвлекся, выехал на встречную полосу, где по касательной задел Citroen Xantia и в лоб столкнулся с машиной Opel Meriva, которую отбросило на ехавший сзади Nissan Note.

"В результате аварии 25-летний водитель и его 7-летний сын получили телесные повреждения", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что пострадавшие были прибывшей на место аварии машиной скорой медицинской помощи доставлены в городскую клиническую больницу Гомеля.

По информации ГАИ, детского кресла в автомобиле Opel Astra не было, а ребенок, ехавший на заднем сидении, не был пристегнут ремнем безопасности, как и его отец.