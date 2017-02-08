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ДТП с 4 машинами в Гомеле: пострадали 7-летний ребенок и водитель

09.02.2017 12:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев – Sputnik. Водитель легкового автомобиля Opel Astra и 7-летний ребенок, ехавший в машине пострадали в результате ДТП в Гомеле: из-за невнимательности мужчины столкнулись четыре легковушки, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП с 4 машинами в Гомеле: пострадали 7-летний ребенок и водитель
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла накануне утром на улице Пролетарской областного центра: 25-летний водитель на автомобиле Opel Astra отвлекся, выехал на встречную полосу, где по касательной задел Citroen Xantia и в лоб столкнулся с машиной Opel Meriva, которую отбросило на ехавший сзади Nissan Note.

"В результате аварии 25-летний водитель и его 7-летний сын получили телесные повреждения", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что пострадавшие были прибывшей на место аварии машиной скорой медицинской помощи доставлены в городскую клиническую больницу Гомеля.

По информации ГАИ, детского кресла в автомобиле Opel Astra не было, а ребенок, ехавший на заднем сидении, не был пристегнут ремнем безопасности, как и его отец.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Детского кресла в автомобиле Opel Astra не было, а ребенок, ехавший на заднем сидении, не был пристегнут ремнем безопасности.

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