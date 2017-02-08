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На АЭС во Франции произошел взырыв
На северо-западе на АЭС Фламанвиль произошел взрыв, сообщает газета
Происшествие случилось около 12 часов дня по минскому времени. По данным префектуры, нет угрозы выброса радиоактивных элементов в атмосферу. По данным издания, после взрыва начался пожар, там могут быть пострадавшие.
На месте происшествия работают спасатели и медики.
Состоящая из двух энергоблоков станция находится, а на полуострове Котантен на берегу пролива Ла-Манш на территории коммуны Фламанвиль в департаменте Манш.
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По данным префектуры, нет угрозы выброса радиоактивных элементов в атмосферу.
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