На северо-западе на АЭС Фламанвиль произошел взрыв, сообщает газета Ouest France со ссылкой на префектуру.



АЭС Фламанвиль. Фото: ouest-france.fr

Происшествие случилось около 12 часов дня по минскому времени. По данным префектуры, нет угрозы выброса радиоактивных элементов в атмосферу. По данным издания, после взрыва начался пожар, там могут быть пострадавшие.

На месте происшествия работают спасатели и медики.

Состоящая из двух энергоблоков станция находится, а на полуострове Котантен на берегу пролива Ла-Манш на территории коммуны Фламанвиль в департаменте Манш.