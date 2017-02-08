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УСК: приятели в Гродно выпили, приняли "вещества" – один умер

09.02.2017 13:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев – Sputnik. Следователи установили обстоятельства смерти жителя Гродно: в день происшествия мужчина с другом употреблял алкоголь и наркотические вещества, сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области  Сергей Шершеневич.

УСК: приятели в Гродно выпили, приняли "вещества" – один умер
© Фото: Следственный комитет
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Инцидент в областном центре произошел днем 4 декабря 2016 года: местный 32-летний житель вызвал скорую помощь из-за того, что его 29-летний знакомый долго не приходил в сознание. Прибывшие в квартиру медики констатировали смерть молодого человека. 

"Сотрудники следственно-оперативной группы не обнаружили видимых признаков насильственной смерти умершего. Незадолго до смерти умерший вместе с хозяином жилища употреблял спиртные напитки наряду с приобретенными у неизвестных лиц наркотическими средствами", – сказал Шершеневич.

Он также уточнил, что в какой-то момент оба мужчины потеряли сознание, но очнуться смог только один.

По словам представителя УСК, оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности, не имели постоянного места работы и регулярно принимали наркотики.

В настоящее время по факту смерти жителя Гродно продолжается проверка, устанавливаются лица, продавшие наркотические вещества приятелям. Выжившему мужчине оказана медпомощь, он проходит лечение от наркозависимости. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сейчас правоохранительные органы пытаются установить лиц, которые продали гродненцам наркотики.

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