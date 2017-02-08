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СМИ: на АЭС во Франции прогремел взрыв, есть пострадавшие

09.02.2017 13:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. На атомной электростанции "Фламанвиль", которая находится на северо-западе Франции, прогремел взрыв, сообщает газета Ouest France.

Авария случилась в машинном зале АЭС около 10:00 по местному времени (12:00 по минскому).

Как передает газета, угрозы выброса радиоактивных веществ нет. По предварительным данным, есть пострадавшие.

На место инцидента прибыли спасатели.

 
Теги: Минск
 
 
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По сообщениям газеты, риска выброса радиоактивных веществ нет.

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