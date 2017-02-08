|
Подробности взрыва на АЭС во Франции: причиной стало короткое замыкание
09.02.2017 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. По данным предварительного обследования места проишествия взрыв в машинном зале АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел в результате короткого замыкания, сообщает
© AFP/ CHARLY TRIBALLEAU
"Первое, что нужно отметить, — нет никакого риска выброса, это не радиоактивная зона. Пока причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная версия — короткое замыкание", — сообщил представитель местных властей.
Собеседник агентства подтвердил информацию, что раненых в результате взрыва нет, а несколько человек получили отравления.
Взрыв в машинном зале АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции прогремел утром в четверг. Сообщалось, что в результате инцидента могут быть пострадавшие. Позднее появилась информация о том, что легкие отравления получили пять человек, раненых нет.
Работа одного из двух реакторов АЭС "Фламанвиль" во французском департаменте Манш остановлена после взрыва.
По данным местных властей риска радиоактивных выбросов и утечек нет. На место происшествия прибыли представитель экстренных служб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации причиной взрыва на АЭС во Франции скорее всего стало короткое замыкание.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии