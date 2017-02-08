МИНСК, 9 фев — Sputnik. По данным предварительного обследования места проишествия взрыв в машинном зале АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел в результате короткого замыкания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в префектуре департамента Ман.

"Первое, что нужно отметить, — нет никакого риска выброса, это не радиоактивная зона. Пока причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная версия — короткое замыкание", — сообщил представитель местных властей.

Собеседник агентства подтвердил информацию, что раненых в результате взрыва нет, а несколько человек получили отравления.

Взрыв в машинном зале АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции прогремел утром в четверг. Сообщалось, что в результате инцидента могут быть пострадавшие. Позднее появилась информация о том, что легкие отравления получили пять человек, раненых нет.

Работа одного из двух реакторов АЭС "Фламанвиль" во французском департаменте Манш остановлена после взрыва.

По данным местных властей риска радиоактивных выбросов и утечек нет. На место происшествия прибыли представитель экстренных служб.