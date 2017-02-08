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Инспекторы ГАИ спасли в мороз заблудившегося в Гродно пенсионера

09.02.2017 14:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев – Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции спасли в Гродно во время сильного мороза заблудившегося в областном центре пенсионера, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инспекторы ГАИ спасли в мороз заблудившегося в Гродно пенсионера
© Sputnik/ Андрей Диченко
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"В сильный мороз не позволили вчера замерзнуть заблудившему пенсионеру с ограниченными возможности в малознакомом городе инспекторы батальона ДПС ГАИ", – сказали в инспекции.

Там также сообщили, что наряду пожилого мужчину подвели на улице Тимирязева случайные прохожие. Мужчина купил в Гродно квартиру и переехал с женой в нее из Солигорска, но забыл название улицы, на которой живет, а записку с адресом потерял.

Сообщается, что экипаж ДПС узнал адрес пенсионера, и доставил его на служебном автомобиле домой.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Мужчина купил в Гродно квартиру и переехал с женой в нее из Солигорска, но забыл название улицы, на которой живет, а записку с адресом потерял.

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