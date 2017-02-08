|
Грузовик МАЗ загорелся во время движения по МКАД
09.02.2017 14:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Грузовой автомобиль МАЗ загорелся в четверг во время движения по Минской кольцевой автодороге, сообщил Sputnik официальный представитель Минского городского УМЧС Александр Попко.
Инцидент произошел после полудня на 22-м километре МКАД в Октябрьском районе столицы.
"Во время движения произошло возгорание в моторном отсеке грузового автомобиля МАЗ, сообщение в МЧС поступило в 13:47", – сказал Попко.
Он также отметил, что оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.
По словам собеседника Sputnik, в результате пожара никто не пострадал, водитель успел вовремя покинуть кабину автомобиля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате пожара никто не пострадал, водитель успел вовремя покинуть кабину автомобиля.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии