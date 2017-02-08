МИНСК, 9 фев – Sputnik. Грузовой автомобиль МАЗ загорелся в четверг во время движения по Минской кольцевой автодороге, сообщил Sputnik официальный представитель Минского городского УМЧС Александр Попко.

Инцидент произошел после полудня на 22-м километре МКАД в Октябрьском районе столицы.

"Во время движения произошло возгорание в моторном отсеке грузового автомобиля МАЗ, сообщение в МЧС поступило в 13:47", – сказал Попко.

Он также отметил, что оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

По словам собеседника Sputnik, в результате пожара никто не пострадал, водитель успел вовремя покинуть кабину автомобиля.