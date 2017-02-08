|
В Серебрянке мужчина получил ожоги 90 процентов тела
Утром 9 февраля жители дома № 113 по проспекту Рокоссовского в Минске сообщили о запахе дыма. Прибывшие спасатели обнаружили в горящей квартире мужчину с тяжелыми ожогами (90% тела), сообщил официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.
Загорание произошло в одной из квартир на шестом этаже дома. Непосредственно в очаге пожара, на полу в коридоре, нашли 66-летнего хозяина жилища.
— Мужчина был передан бригаде медиков. С ожогами 1−3-й степени (90% тела), отравлением продуктами горения и термоингаляционной травмой он госпитализирован, — рассказал Александр Попко.
Причина случившегося устанавливается. Рассматриваются версии о поджоге или попытке самосожжения.
По неофициальной информации, в квартире нашли некую записку, а рядом с очагом не было вероятных источников огня. Точные причины случившегося установят следователи по итогам проверки.
Пожар повредил вещи в коридоре, закопчены квартира и лестничная клетка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С ожогами 90% тела он госпитализирован в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии