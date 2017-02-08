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В Серебрянке мужчина получил ожоги 90 процентов тела

09.02.2017 14:54 — ЧП | Tut.by  
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Утром 9 февраля жители дома № 113 по проспекту Рокоссовского в Минске сообщили о запахе дыма. Прибывшие спасатели обнаружили в горящей квартире мужчину с тяжелыми ожогами (90% тела), сообщил официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.

Загорание произошло в одной из квартир на шестом этаже дома. Непосредственно в очаге пожара, на полу в коридоре, нашли 66-летнего хозяина жилища.

— Мужчина был передан бригаде медиков. С ожогами 1−3-й степени (90% тела), отравлением продуктами горения и термоингаляционной травмой он госпитализирован, — рассказал Александр Попко.

Причина случившегося устанавливается. Рассматриваются версии о поджоге или попытке самосожжения.

По неофициальной информации, в квартире нашли некую записку, а рядом с очагом не было вероятных источников огня. Точные причины случившегося установят следователи по итогам проверки.

Пожар повредил вещи в коридоре, закопчены квартира и лестничная клетка.

 
Теги: Минск
 
 
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С ожогами 90% тела он госпитализирован в больницу.

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