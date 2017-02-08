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Фура съехала в кювет под Светлогорском из-за уснувшего водителя

09.02.2017 15:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев – Sputnik. Большегрузный автомобиль вылетел в кювет в Светлогорском районе из-за уснувшего за рулем водителя, сообщила газета "Ранак".

Фура съехала в кювет под Светлогорском из-за уснувшего водителяГомеле машина" title="Разбитая в ДТП в Гомеле машина" class="">
© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
ДТП с 4 машинами в Гомеле: пострадали 7-летний ребенок и водитель

Авария произошла в пятницу ночью на автодороге Р82 Паричи – Речица, фура MAN, загруженная стеклобоем, направлялась в Речицу.

По информации ГАИ, причиной аварии стало то, что водитель автомобиля уснул за рулем – машина съехала в кювет, врезалась в дерево и остановилась. В результате аварии мужчина, находившийся за рулем, не пострадал.

Сообщается, что водитель на момент аварии был пьян, при этом инспекторам мужчина пояснил, что выпил после ДТП, чтобы снять стресс.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП под Светлогорском проверку.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Водитель на момент аварии был пьян, при этом инспекторам мужчина пояснил, что выпил после ДТП, чтобы снять стресс.

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