МИНСК, 9 фев – Sputnik. Большегрузный автомобиль вылетел в кювет в Светлогорском районе из-за уснувшего за рулем водителя, сообщила газета " Ранак ".

Гомеле машина" title="Разбитая в ДТП в Гомеле машина" class="">

Гомеле машина" title="Разбитая в ДТП в Гомеле машина" class=""> © Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома ДТП с 4 машинами в Гомеле: пострадали 7-летний ребенок и водитель

Авария произошла в пятницу ночью на автодороге Р82 Паричи – Речица, фура MAN, загруженная стеклобоем, направлялась в Речицу.

По информации ГАИ, причиной аварии стало то, что водитель автомобиля уснул за рулем – машина съехала в кювет, врезалась в дерево и остановилась. В результате аварии мужчина, находившийся за рулем, не пострадал.

Сообщается, что водитель на момент аварии был пьян, при этом инспекторам мужчина пояснил, что выпил после ДТП, чтобы снять стресс.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП под Светлогорском проверку.