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Фура съехала в кювет под Светлогорском из-за уснувшего водителя
09.02.2017 15:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Большегрузный автомобиль вылетел в кювет в Светлогорском районе из-за уснувшего за рулем водителя, сообщила газета "
Гомеле машина" title="Разбитая в ДТП в Гомеле машина" class="">
© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
Авария произошла в пятницу ночью на автодороге Р82 Паричи – Речица, фура MAN, загруженная стеклобоем, направлялась в Речицу.
По информации ГАИ, причиной аварии стало то, что водитель автомобиля уснул за рулем – машина съехала в кювет, врезалась в дерево и остановилась. В результате аварии мужчина, находившийся за рулем, не пострадал.
Сообщается, что водитель на момент аварии был пьян, при этом инспекторам мужчина пояснил, что выпил после ДТП, чтобы снять стресс.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП под Светлогорском проверку.
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Водитель на момент аварии был пьян, при этом инспекторам мужчина пояснил, что выпил после ДТП, чтобы снять стресс.
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