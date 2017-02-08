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Сборную Казахстана по биатлону заподозрили в употреблении допинга
09.02.2017 15:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Правоохранители Австрии 8 февраля провела обыски в гостиничных помещениях, в которых расположилась перед соревнованиями этапа кубка мира по биатлону в Хохфильцене, сообщила Федеральная полиция.
© Sputnik Алексей Филиппов
"Был проведен обыск помещений сборной Казахстана по биатлону, изъяты многочисленные медицинские устройства и запрещенные препараты. Международный союз биатлонистов (IBU) сотрудничает с полицией", – говорится в сообщении.
В настоящее время обнаруженные лекарственные средства переданы Национальному антидопинговому агентству Австрии (NADA).
Сообщается, что в обысках приняли участие 30 сотрудников полиции, из номеров казахской сборной изъяты не только препараты, но и мобильные телефоны.
Как передает корреспондент Sputnik из Хохфильцена, по данному факту перед стартом Кубка организаторы уже сделали соответствующее заявление, сообщив, что, несмотря на обыски, сборная Казахстана будет принимать участие в соревнованиях.
Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стартует в четверг смешанной эстафетой. Турнир завершится 19 февраля.
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Казахская команда, несмотря на обыски, будет принимать участие в стартах в Хохфильцене.
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