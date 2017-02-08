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Ограбление второклассника в Логойске: мальчик нес деньги в варежке

09.02.2017 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев – Sputnik. Управление внутренних дел Миноблисполкома сообщило подробности ограбления в Логойске ученика 2-го класса: подозреваемая вырвала из рук 8-летнего мальчика рукавичку, в которой были деньги.

Ограбление второклассника в Логойске: мальчик нес деньги в варежке
© Sputnik / Виктор Толочко
Жительница Логойского района отобрала на улице у ребенка 70 рублей

Об инциденте в райцентре в четверг сообщило УВД: 43-летняя неработающая жительница деревни Логоза украла у ребенка 70 рублей. О краже в милицию заявила бабушка мальчика. Подозреваемую в ограблении женщину задержали по горячим следам.

"События развивались следующим образом: пожилая женщина находилась у остановки, к ней подошла незнакомка и попросила денег, сославшись, что не хватает на проезд. Пенсионерка дала ей рубль", – сказали в УВД. 

Там также сообщили, что в это время на остановку пришел 8-летний внук жительницы Логойска, женщина попросила его передать деньги родителям и положила в варежку мальчика 70 рублей. 

"Школьник направился домой, а злоумышленница последовала за ним. Отойдя от остановки, женщина подбежала к ребенку и схватила его варежку", – рассказали в милиции.

По информации УВД, подозреваемую задержали в ходе отработки прилегающей к остановке территории. При этом женщина – гостья одного из местных жителей – уже отправила хозяина за спиртным. Милиции удалось изъять часть похищенных денег.

Как ранее сообщал Sputnik, в отношении 43-летней сельчанки было возбуждено уголовное дело, в настоящее время она находится в изоляторе временного содержания. 

 
Теги: Минск
 
 
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Когда сотрудники милиции нашли подозреваемую, она уже успела отправить своего приятеля за спиртным с ворованными деньгами.

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