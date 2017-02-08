28 лет колонии на двоих получили жители Бреста за незаконный оборот наркотиков.



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Один из обвиняемых оборудовал свою квартиру в целый коворкинг-центр для наркозависимых. Своим знакомым он предоставлял помещения, а также посуду и оборудование для приготовления ацетилированного опия. Он также занимался сбытом запрещенного вещества. Нарковечеринки в брестской квартире могли продолжаться несколько дней — пока у ее участников не заканчивались ингредиенты для варки.

«Суд Московского района Бреста признал мужчину виновным в незаконном с целью сбыта изготовлении и хранении наркотических средств (ч.3 ст. 328 УК) и в организации притона (ч.2 ст. 332 УК) и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Ему также назначили 100 базовых величин штрафа и обязали пройти принудительное лечение от наркозависимости», — сообщила старший помощник прокурора города Бреста Мария Бялт.

Вместе с 42-летним жителем города к уголовной ответственности привлекли и его 32-летнего товарища, который также занимался сбытом наркотиков. Мужчина ранее был неоднократно судим в том числе за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее гибель человека. Его признали виновным по ч.3 ст. 328 УК и приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии особого режима с конфискацией имущества.

Приговор в отношении мужчин не вступил в законную силу и может быть обжалован.