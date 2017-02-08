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Школьница пропала по пути из Минска в Несвиж
09.02.2017 17:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Девушка-подросток пропала в Минской области более двух недель назад, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде "Ангел".
Виолетта Шукан проживает в поселке Октябрьский (Смолевичский район), однако 27 января она была в Минске. Тогда девушка планировала поехать в Несвиж, однако информации о том, что она добралась до города, нет.
"До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно", — сообщили в ПСО "Ангел".
Среди примет девушек: рост 150-155 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы и голубые глаза. 16-летняя девушка могла быть одета в красную удлиненную куртку с искусственным мехом на капюшоне, кроссовки и темные штаны.
Подростка разыскивают волонтеры и правоохранительные органы.
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Девушка две недели назад выехала из столицы и должна была добраться до Несвижа, однако там так и не объявилась.
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