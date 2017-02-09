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Более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии

10.02.2017 06:53 — ЧП | Tut.by  
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У берегов Южного острова в Новой Зеландии было обнаружено более 400 выбросившихся на берег китов. Удалось спасти только 100 из 416 животных, сообщает New Zeland Herald.


Фото: Tim Cuff

По мнению ученых, что-то заставляет китов себя так вести — выжившие животные не покидают бухту, а возвращаются к берегу.


Фото: Tim Cuff

Многоичсленные добровольцы собираются на берегу Южного острова, чтобы принять участие в спасательной операции.

 
 
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Спасти удалось только 100 из 416 животных.

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