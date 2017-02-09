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Более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии
У берегов Южного острова в Новой Зеландии было обнаружено более 400 выбросившихся на берег китов. Удалось спасти только 100 из 416 животных, сообщает
По мнению ученых, что-то заставляет китов себя так вести — выжившие животные не покидают бухту, а возвращаются к берегу.
Многоичсленные добровольцы собираются на берегу Южного острова, чтобы принять участие в спасательной операции.
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Спасти удалось только 100 из 416 животных.
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Архив (ЧП)
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