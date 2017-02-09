У берегов Южного острова в Новой Зеландии было обнаружено более 400 выбросившихся на берег китов. Удалось спасти только 100 из 416 животных, сообщает New Zeland Herald .



Фото: Tim Cuff

По мнению ученых, что-то заставляет китов себя так вести — выжившие животные не покидают бухту, а возвращаются к берегу.



Фото: Tim Cuff

Многоичсленные добровольцы собираются на берегу Южного острова, чтобы принять участие в спасательной операции.