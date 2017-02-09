МИНСК, 10 фев — Sputnik. Мэрия Нью-Йорка объявила о завершении снежного шторма в городе, однако власти города призвали горожан оставаться бдительными.



© Sputnik Александр Кряжев Украинскую фуру с 20 тоннами пинских спичек "отогревали" на Столинщине

Снегопад начался в Нью-Йорке, а также в ряде городов штатов Коннектикут и Массачусетс в ночь на 9 февраля. Власти штатов приняли решение закрыть все школы, были отменены тысячи авиарейсов. В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке были отменены все рейсы. Из-за непогоды закрылась даже штаб-квартира ООН. После полудня снегопад пошел на убыль.

"Худшее позади. Нью-Йорк, наслаждайся", — написал мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в своем аккаунте в Twitter. Он призвал горожан оставаться бдительными, однако администрация, которая ранее запретила посещать городские парки, уже опубликовала список мест, где можно покататься на санках.

Непогода все же унесла жизнь одного жителя Нью-Йорка — консьерж Мигель Гонсалес чистил снег на крыльце дома, где он работал, и, поскользнувшись, упал по ступенькам вниз и ударился о стеклянную панель, которая осыпалась на него. Мужчину госпитализировали, однако вскоре он скончался.

Администрация штата Нью-Джерси принесла соболезнования семье погибшего.