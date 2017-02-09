МИНСК, 10 фев — Sputnik. Более 30 минут было затруднено движение в районе перекрестка улиц Орловской и Старовиленской в Минске, сообщили Sputnik в пятницу в ГАИ Центрального района столицы.

По информации ГАИ, на перекрестке столкнулись VW Transporter под управлением мужчины 1981 года рождения и девушки за рулем кроссовера Honda.

"По предварительной информации, водитель VW выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с Honda", — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП движение трамваев было остановлено в обе стороны, а движение автотранспорта по Улице Орловской в направление площади Бангалор было существенно затруднено.

В настоящее время, как отметили в ГАИ, движение нормализовано.