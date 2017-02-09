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Более получаса стояли трамваи у перекрестка Орловская-Старовиленская
10.02.2017 09:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев — Sputnik. Более 30 минут было затруднено движение в районе перекрестка улиц Орловской и Старовиленской в Минске, сообщили Sputnik в пятницу в ГАИ Центрального района столицы.
По информации ГАИ, на перекрестке столкнулись VW Transporter под управлением мужчины 1981 года рождения и девушки за рулем кроссовера Honda.
"По предварительной информации, водитель VW выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с Honda", — рассказали в Госавтоинспекции.
В результате ДТП движение трамваев было остановлено в обе стороны, а движение автотранспорта по Улице Орловской в направление площади Бангалор было существенно затруднено.
В настоящее время, как отметили в ГАИ, движение нормализовано.
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Причиной пробки стало ДТП с участием двух легковых автомобилей, в настоящее время движение нормализовано.
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