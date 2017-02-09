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Пожарные вторые сутки тушат картофелехранилища в Кореличском районе

10.02.2017 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев — Sputnik. Второй раз за двое суток пожарные бригады выезжают на ликвидацию возгораний в хранилищах для картофеля в Кореличском районе, сообщили в пятницу Sputnik в пресс-службе МЧС Беларуси.

Пожарные вторые сутки тушат картофелехранилища в Кореличском районе
© flickr.com/ Jlhopgood
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Накануне вечером очевидцы сообщили в МЧС о пожаре в картофелехранилище в деревне Бычковичи. Прибывшие на место спасатели обнаружили горевшую кровлю сельскохозяйственного здания.

Как отметили в МЧС, в хранилище в момент пожара находились 460 тонн картофеля — продукция в результате инцидента не пострадала.

Днем ранее сотрудники ведомства выезжали на тушение горевшего картофелехранилища в агрогородке Цирин в этом же районе. Огонь повредил кровлю и утеплитель здания, хранившийся в помещении картофель не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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В обоих случаях горела кровля зданий, находившийся внутри картофель в результате пожаров не пострадал.

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