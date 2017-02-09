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Пожарные вторые сутки тушат картофелехранилища в Кореличском районе
10.02.2017 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев — Sputnik. Второй раз за двое суток пожарные бригады выезжают на ликвидацию возгораний в хранилищах для картофеля в Кореличском районе, сообщили в пятницу Sputnik в пресс-службе МЧС Беларуси.
Накануне вечером очевидцы сообщили в МЧС о пожаре в картофелехранилище в деревне Бычковичи. Прибывшие на место спасатели обнаружили горевшую кровлю сельскохозяйственного здания.
Как отметили в МЧС, в хранилище в момент пожара находились 460 тонн картофеля — продукция в результате инцидента не пострадала.
Днем ранее сотрудники ведомства
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В обоих случаях горела кровля зданий, находившийся внутри картофель в результате пожаров не пострадал.
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