МИНСК, 10 фев — Sputnik. Второй раз за двое суток пожарные бригады выезжают на ликвидацию возгораний в хранилищах для картофеля в Кореличском районе, сообщили в пятницу Sputnik в пресс-службе МЧС Беларуси.

Накануне вечером очевидцы сообщили в МЧС о пожаре в картофелехранилище в деревне Бычковичи. Прибывшие на место спасатели обнаружили горевшую кровлю сельскохозяйственного здания.

Как отметили в МЧС, в хранилище в момент пожара находились 460 тонн картофеля — продукция в результате инцидента не пострадала.

Днем ранее сотрудники ведомства выезжали на тушение горевшего картофелехранилища в агрогородке Цирин в этом же районе. Огонь повредил кровлю и утеплитель здания, хранившийся в помещении картофель не пострадал.