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В Кореличском районе вторые сутки горят картофелехранилищи
В четверг, 9 февраля, загорелось картофелехранилище в деревне Быковичи, а днем ранее горели овощные склады в агрогородке Цирин,
О пожаре в деревне Быковичи спасателям сообщили очевидцы. Когда подразделения МЧС прибыли на место, горела кровля на площади 20 кв. метров. Здание рассчитано на хранение 1000 тонн картофеля, на момент пожара в хранилище находилось 460 тонн. Они не были не повреждены при пожаре.
Огнем повреждены кровля и утеплитель на площади 20 кв. метров. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.
Картофелехранилище в агрогородке Цирин горело днем ранее. Когда спасатели прибыли к месту вызова, из-под кровли шел дым.
Здание рассчитано на хранение 400 тонн картофеля, на момент пожара в хранилище находились 30 тонн, которые огнем повреждены не были.
Выгорела кровля и утеплитель. Пострадавших нет. Здесь также рассматривается версия — неосторожное обращение с огнем.
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В четверг, 9 февраля загорелось картофелехранилище в деревне Быковичи, а в днем ранее горели овощные склады в в агрогородке Цирин.
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