В четверг, 9 февраля, загорелось картофелехранилище в деревне Быковичи, а днем ранее горели овощные склады в агрогородке Цирин, сообщает УМЧС по Гродненской области.



Фото: mchs.gov.by

О пожаре в деревне Быковичи спасателям сообщили очевидцы. Когда подразделения МЧС прибыли на место, горела кровля на площади 20 кв. метров. Здание рассчитано на хранение 1000 тонн картофеля, на момент пожара в хранилище находилось 460 тонн. Они не были не повреждены при пожаре.

Огнем повреждены кровля и утеплитель на площади 20 кв. метров. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.

Картофелехранилище в агрогородке Цирин горело днем ранее. Когда спасатели прибыли к месту вызова, из-под кровли шел дым.



Фото: mchs.gov.by

Здание рассчитано на хранение 400 тонн картофеля, на момент пожара в хранилище находились 30 тонн, которые огнем повреждены не были.

Выгорела кровля и утеплитель. Пострадавших нет. Здесь также рассматривается версия — неосторожное обращение с огнем.