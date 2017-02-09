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ГУВД: в Минском метро опять пошутили про бомбу

10.02.2017 12:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев — Sputnik. Следствие решает о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который при досмотре на станции "Петровщина" Минского метрополитена пошутил про бомбу, сообщили в ГУВД Минска.

ГУВД: в Минском метро опять пошутили про бомбу
© Pixabay.com
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Уголовное законодательство Беларуси за ложное сообщение об опасности предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Взрывного устройства в сумке не оказалось, а мужчина, как уже стало, к сожалению, популярно, просто пошутил. В настоящее время в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе ГУВД Минска.

Как отметил начальник оперативно-дежурной службы УВД по охране Минского метрополитена Кирилл Кислов, за 2016 год зарегистрировано 11 правонарушений с заведомо ложным сообщением об опасности.

По его словам, каждое ложное сообщение об опасности квалифицируются как преступление, санкция статьи 340 "Заведомо ложное сообщение об опасности Уголовного кодекса предусматривает штраф, арест на срок до шести месяцев, ограничение свободы на срок до трех лет, лишение свободы на срок до пяти лет.

В том случае, когда действия так называемого "террориста" повлекли причинение ущерба в крупном размере, иные тяжкие последствия, ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, отметил Кислов.

Он призвал любителей пошутить о бомбе в метро, что в таких случаях привлекается к поисковым мероприятиям большое количество сотрудников милиции, МЧС и других специальных служб, производится эвакуация людей, поезда пускаются на прогон, создаются препятствия для нормального функционирования метрополитена.

 
Теги: Минск
 
 
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В столичной милиции отметили, что случаях сообщения об опасности привлекается к поисковым мероприятиям большое количество сотрудников милиции, МЧС и других...

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