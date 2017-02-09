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Пешеход в Гродно погиб, не дойдя пары метров до тротуара

10.02.2017 13:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев – Sputnik. Житель Гродно погиб в результате наезда легкового автомобиля: он совсем немного не успел дойти до тротуара по переходу и попал под колеса Ford, сообщили Sputnik в пятницу в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Пешеход в Гродно погиб, не дойдя пары метров до тротуараГомеле машина" title="Разбитая в ДТП в Гомеле машина" class="">
© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
ДТП с 4 машинами в Гомеле: пострадали 7-летний ребенок и водитель

ДТП произошло накануне около 21:00 на улице Поповича областного центра.

"Слева по ходу движения машины Ford человек пересек по пешеходному переходу три полосы, на четвертой произошел наезд", – сказали в ГАИ.

Инспекторам водитель пояснил, что пешехода не заметил, и от места наезда отъехал около 50 метров. 

По данным Госавтоинспекции, через час после ДТП сбитый скончался в реанимационном отделении больницы. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, по факту аварии сотрудники ГАИ проводят проверку.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В отношении водителя возбуждено уголовное дело, по факту аварии сотрудники ГАИ проводят проверку.

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