﻿ Три дня ищут 21-летнего парня из Борисова - вероятно, он в Минске. 21.by
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Три дня ищут 21-летнего парня из Борисова - вероятно, он в Минске

10.02.2017 14:04 — ЧП | Tut.by  
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Третий день родные ищут 21-летнего Павла Буглакова. В среду, 8 февраля, он вышел из дома в Борисове в неизвестном направлении и больше не вернулся. Вероятно, направлялся в столицу, сообщает поисковый отряд «Ангел».


Фото предоставлено ПСО «Ангел»

Известно, что парень проживает в Минской области — городе Борисове на улице М.Горького. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Мог направляться в Минск. Разыскивается Борисовским РУВД.

Приметы: на вид 20−25 лет, рост 182 см, нормального телосложения (ближе к худощавому), глаза серо-голубые, волосы темные, размер обуви 44.

Особые приметы: на верхней губе с правой стороны имеется шрам размером 0,5 см.

Был одет: черная осенняя куртка, синие джинсы, серые сапоги.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят сообщить об этом по номерам телефонов: в ПСО «Ангел» 8 (033) 6666−856, 8 (033) 6666−033 или Борисовский РУВД 8 (029) 3748−206, 102 (общий милиция).

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку и разместите в общественных местах.

Или же сделаете перевод в пользу поискового отряда «Ангел» — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах города.

 
Теги: Минск
 
 
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