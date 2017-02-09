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СМИ: беглый подполковник МВД РФ задержан на границе с Беларусью
10.02.2017 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Сотрудники ФСБ РФ задержали на российско-белорусской границе подполковника министерства внутренних дел России, сообщили в СК РФ.
В отношении 40-летнего офицера, который еще в декабре 2016 года написал рапорт об увольнении, возбуждено уголовное дело.
© Sputnik Наталья Селиверстова
"На белорусской границе сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела "Запад" Главного управления собственной безопасности МВД подполковника Виталия Федосова", — сообщили Sputnik в пятницу в главном следственном управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.
Там отметили, что в отношении 40-летнего подполковника расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), он был объявлен в федеральный розыск.
В ближайшее время с обвиняемым планируется проведение следственных действий, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Российские СМИ также сообщили, что подполковник еще в декабре 2016 года подал рапорт об увольнении.
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Офицер, который был объявлен в федеральный розыск, хотел скрыться от уголовного преследования на территории сопредельной Беларуси.
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