﻿ СМИ: беглый подполковник МВД РФ задержан на границе с Беларусью. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

СМИ: беглый подполковник МВД РФ задержан на границе с Беларусью

10.02.2017 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Сотрудники ФСБ РФ задержали на российско-белорусской границе подполковника министерства внутренних дел России, сообщили в СК РФ.

В отношении 40-летнего офицера, который еще в декабре 2016 года написал рапорт об увольнении, возбуждено уголовное дело.

СМИ: беглый подполковник МВД РФ задержан на границе с Беларусью
© Sputnik Наталья Селиверстова
РФ выдала Беларуси ее гражданина, обвиняемого в мошенничестве

"На белорусской границе сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела "Запад" Главного управления собственной безопасности МВД подполковника Виталия Федосова", — сообщили Sputnik в пятницу в главном следственном управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Там отметили, что в отношении 40-летнего подполковника расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), он был объявлен в федеральный розыск.

В ближайшее время с обвиняемым планируется проведение следственных действий, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Российские СМИ также сообщили, что подполковник еще в декабре 2016 года подал рапорт об увольнении.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Офицер, который был объявлен в федеральный розыск, хотел скрыться от уголовного преследования на территории сопредельной Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Три дня ищут 21-летнего парня из Борисова - вероятно, он в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика