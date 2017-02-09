МИНСК, 9 фев — Sputnik. Сотрудники ФСБ РФ задержали на российско-белорусской границе подполковника министерства внутренних дел России, сообщили в СК РФ.

В отношении 40-летнего офицера, который еще в декабре 2016 года написал рапорт об увольнении, возбуждено уголовное дело.



© Sputnik Наталья Селиверстова РФ выдала Беларуси ее гражданина, обвиняемого в мошенничестве

"На белорусской границе сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела "Запад" Главного управления собственной безопасности МВД подполковника Виталия Федосова", — сообщили Sputnik в пятницу в главном следственном управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Там отметили, что в отношении 40-летнего подполковника расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), он был объявлен в федеральный розыск.

В ближайшее время с обвиняемым планируется проведение следственных действий, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Российские СМИ также сообщили, что подполковник еще в декабре 2016 года подал рапорт об увольнении.