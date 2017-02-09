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Второклассница спасла на пожаре в Могилевском районе маленького брата

10.02.2017 15:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев – Sputnik. Ученица второго класса спасла на пожаре в Могилевском районе своего 4-летнего брата, сообщили Sputnik в Могилевском областном УМЧС.

Второклассница спасла на пожаре в Могилевском районе маленького брата
© Фото: МЧС Беларуси
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Возгорание в частном доме, расположенном в деревне Вендорож, произошло 9 февраля около 18:20.

"По прибытии к месту вызова происходило горение дома открытым пламенем. Хозяин находился на улице, с его слов в доме никого не было", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, хозяина – лесничего Вендорожского лесничества ГЛХУ "Могилевский лесхоз" на момент ЧП в доме не было, он ушел в магазин. В доме после возгорания сработал пожарный извещатель, после чего девочка одела брата, и они покинули дом. 

По данным МЧС, в результате огнем повреждены кровля, перекрытия и имущество в доме, помещение для дальнейшего проживания не пригодно.

 
Теги: Минск
 
 
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Девочка и ее маленький брат своевременно покинули дом после того, как сработал пожарный извещатель.

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