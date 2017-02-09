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Женщина на Renault сбила пенсионерку во дворе в Гомеле и сбежала
10.02.2017 16:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев – Sputnik. Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в результате ДТП в Гомеле: женщина во дворе дома попала под автомобиль Renault, водитель которого с места происшествия скрылся, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
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УГАИ УВД Гродненского облисполкома
Инцидент произошел накануне около 16:00 на дворовой территории на улице 50 лет БССР областного центра.
"Водитель автомобиля Renault Sandero, 37-летняя женщина совершила наезд на пешехода, которая двигалась по дворовой территории, после чего с места происшествия скрылась", – сказали в ГАИ.
В результате ДТП 79-летняя пенсионерка получила травмы и была доставлена машиной скорой медицинской помощи в больницу.
По информации ГАИ, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, водитель и автомобиль были найдены.
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После ДТП сотрудники ГАИ смогли оперативно разыскать женщину, которая была за рулем машины.
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