МИНСК, 10 фев – Sputnik. Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в результате ДТП в Гомеле: женщина во дворе дома попала под автомобиль Renault, водитель которого с места происшествия скрылся, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Гродно" title="Место ДТП в Гродно" class="">

Гродно" title="Место ДТП в Гродно" class=""> УГАИ УВД Гродненского облисполкома Пешеход в Гродно погиб, не дойдя пары метров до тротуара

Инцидент произошел накануне около 16:00 на дворовой территории на улице 50 лет БССР областного центра.

"Водитель автомобиля Renault Sandero, 37-летняя женщина совершила наезд на пешехода, которая двигалась по дворовой территории, после чего с места происшествия скрылась", – сказали в ГАИ.

В результате ДТП 79-летняя пенсионерка получила травмы и была доставлена машиной скорой медицинской помощи в больницу.

По информации ГАИ, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, водитель и автомобиль были найдены.